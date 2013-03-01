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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 14:39 BJT

日本债市：长天期公债价格上涨，受惠于养老金基金买盘的助力

当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.050%       +0.5     0.045%
 五年期公债                              0.115%       +0.0     0.115%
 10年期公债                              0.650%       -1.0     0.660%
 20年期公债                              1.570%       -3.5     1.605%
 30年期公债                              1.765%       -4.5     1.810%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                145.05      +0.03     145.02
                                                                     
 注1：公债期货涨跌为点数。                                  
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                 
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 戴素萍; 审校 张明钧)
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