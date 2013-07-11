日本债市：公债价格微涨，投资者等待日本央行决议

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.130% 五年期公债 0.300% -0.5 0.305% 10年期公债 0.840% -1.0 0.850% 20年期公债 1.735% +0.0 1.735% 30年期公债 1.865% +0.0 1.865% 10年期公债期货 <0#JGB:> 142.83 +0.20 142.63 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIARY CN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EUR CN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB/ CN] 伦敦美债 东京美债 [US/T CN] 日本公债市场 中国债市 [CN/ CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-C MN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBM K=> (编译 朱晓军；审校 白云)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。