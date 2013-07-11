版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:47 BJT

日本债市：公债价格微涨，投资者等待日本央行决议

当日涨跌  上日
                                      最新报价  (基点)    收市价
 
 两年期公债                           0.000%    +0.0      0.130%
 五年期公债                           0.300%    -0.5      0.305%
 10年期公债                           0.840%    -1.0      0.850%
 20年期公债                           1.735%    +0.0      1.735%
 30年期公债                           1.865%    +0.0      1.865%
 10年期公债期货    <0#JGB:>           142.83    +0.20     142.63
                                                          
 注1：公债期货涨跌为点数。
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                      
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIARY
CN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EUR
CN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/T
CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN/
CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-C
MN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUBM
K=>

 (编译 朱晓军；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐