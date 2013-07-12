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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:39 BJT

日本债市：公债价格小跌，10年券收益率脱离三周低位

当日涨    上日
                                              跌     
                                   最新报   (基点)   收市价
                                     价              
                                                        
 两年期公债                         0.000%     +0.0   0.125%
 五年期公债                         0.000%     +0.0   0.290%
 10年期公债                         0.830%     +1.5   0.815%
 20年期公债                         1.720%     +1.0   1.710%
 30年期公债                         1.850%     +1.0   1.840%
 10年期公债期  <0#JGB:>             142.95    -0.17   143.12
 货                                                  
                                                            
 注1：公债期货涨跌为点数。                           
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                            
 交。                                                
 (完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 徐文焰；审校 许娜)
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