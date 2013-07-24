日本债市：10年期公债收益率守在两个月低点附近，长债表现落后

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“日本央行的操作比以往活跃，”花旗资深策略师Maki Shimizu说。“在市场缺少重大诱因的时候，日本央行的操作就变得比较引人注目。”
日本央行要买入9,500亿日圆剩余期限从一年到10年的日本公债。4月4日，日本央行承诺将在两年内向经济挹注1.4万亿(兆)美元资金，此举震惊金融市场。
日本公债市场未受中国经济成长放缓迹象的影响。7月中国制造业活动放缓至11个月低点，因新订单增长乏力且就业市场疲软。
受中国经济放缓的影响，上月日本出口增长逊于预期。
“如果(中国)陷入衰退，那就是另外一回事了。迄今为止我们认为这种可能性不大，”Shimizu说，并称市场更关心的是下周美国非农就业数据。该数据可能会进一步暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将缩减每月850亿美元购债计划规模。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。