日本债市：10年期公债收益率守在两个月低点附近，长债表现落后

“日本央行的操作比以往活跃，”花旗资深策略师Maki Shimizu说。“在市场缺少重大诱因的时候，日本央行的操作就变得比较引人注目。”

日本央行要买入9,500亿日圆剩余期限从一年到10年的日本公债。4月4日，日本央行承诺将在两年内向经济挹注1.4万亿(兆)美元资金，此举震惊金融市场。

日本公债市场未受中国经济成长放缓迹象的影响。7月中国制造业活动放缓至11个月低点，因新订单增长乏力且就业市场疲软。

受中国经济放缓的影响，上月日本出口增长逊于预期。

“如果(中国)陷入衰退，那就是另外一回事了。迄今为止我们认为这种可能性不大，”Shimizu说，并称市场更关心的是下周美国非农就业数据。该数据可能会进一步暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将缩减每月850亿美元购债计划规模。(完)

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