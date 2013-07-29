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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 10:43 BJT

日本债市：公债价格微涨，受日股走低及日圆上涨支撑

当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.000%      +0.0    0.125%
 五年期公债                          0.285%      +0.0    0.285%
 10年期公债                          0.780%      -0.5    0.785%
 20年期公债                          1.705%      +0.0    1.705%
 30年期公债                          1.820%      -0.5    1.825%
 10年期公债期   <0#JGB:>             143.76     +0.13    143.63
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
 (完)
    
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 李婷仪/李爽)
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