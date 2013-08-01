日本债市：公债微跌，因投资者为10年期公债标售调仓

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.115% 五年期公债 0.290% +0.5 0.285% 10年期公债 0.805% +1.5 0.790% 20年期公债 1.710% +0.5 1.705% 30年期公债 0.000% +0.0 1.810% 10年期公债期 <0#JGB:> 143.52 -0.10 143.62 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 朱晓军；审校 徐文焰)