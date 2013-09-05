日本债市：公债价格窄幅波动，未受日央行维持政策不变影响

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.110% -0.5 0.115% 五年期公债 0.270% +0.0 0.270% 10年期公债 0.770% +0.0 0.770% 20年期公债 1.690% -0.5 1.695% 30年期公债 1.805% -0.5 1.810% 10年期公债期 <0#JGB:> 144.04 +0.07 143.97 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIARY CN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EUR CN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB/ CN] 伦敦美债 东京美债 [US/T CN] 日本公债市场 中国债市 [CN/ CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-C MN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBM K=> (编译 杜明霞；审校 张若琪/张涛)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。