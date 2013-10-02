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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 12:10 BJT

日本债市：公债收益率降至近五个月低位，日本央行料支撑债市

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.100%      -0.5    0.105%
 五年期公债                            0.240%      +0.0    0.240%
 10年期公债                            0.645%      -1.0    0.655%
 20年期公债                            1.520%      -2.5    1.545%
 30年期公债                            1.650%      -3.0    1.680%
 10年期公债期   <0#JGB:>               144.36     +0.13    144.23
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
    (完)    
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DIA
RYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/E
URCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [G
B/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [C
N/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN
-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#EU
BMK=>

 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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