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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 11:06 BJT

日本债市：价格小幅走高，10年期收益率接近五个月低位

当日涨    上日
                                           跌     
                                最新报   (基点)   收市价
                                  价              
                                                     
 两年期公债                      0.000%     +0.0   0.095%
 五年期公债                      0.000%     +0.0   0.220%
 10年期公债                      0.645%     -0.5   0.650%
 20年期公债                      1.495%     -0.5   1.500%
 30年期公债                      1.630%     +0.5   1.625%
 10年期公债   <0#JGB:>           144.47    +0.11   144.36
 期货                                             
                                                         
 注1：公债期货涨跌为点数。                        
 注2：若报价显示0.000%表示尚未                           
 成交。                                           
 (完)
    
      
      
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 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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