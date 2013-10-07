日本债市：价格小幅走高，10年期收益率接近五个月低位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.000% +0.0 0.220% 10年期公债 0.645% -0.5 0.650% 20年期公债 1.495% -0.5 1.500% 30年期公债 1.630% +0.5 1.625% 10年期公债 <0#JGB:> 144.47 +0.11 144.36 期货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未 成交。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [T ECH/FRXCN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [ FRX-CPOLL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [ INT-CFACT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 [ EMRG/BRCN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。