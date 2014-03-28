日本债市：公债价格因日本央行买进而小涨，市场对经济数据反应平平

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透东京3月28日 - 日本公债价格周五小涨，受益于日本央行买进短期和超长期债券。市场交投清淡，对早前公布的一系列日本经济数据反应不大。
日本央行将购买1,700亿日圆(16.6亿美元)到期期限超过10年的日本公债，以及5,000亿日圆(49亿美元)一到五年期的公债。
指标10年期公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.620%。10年期公债期货合约 上涨0.08点，至144.79。
日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，符合市场预估且与此前两个月持平；2月失业率降至3.6%，为逾六年来最低。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080%
五年期公债 0.190% -0.5 0.195%
10年期公债 0.620% -0.5 0.625%
20年期公债 1.490% -0.5 1.495%
30年期公债 1.690% -1.0 1.700%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.79 +0.08 144.71
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 高琦)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p