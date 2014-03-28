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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 10:51 BJT

日本债市：公债价格因日本央行买进而小涨，市场对经济数据反应平平

路透东京3月28日 - 日本公债价格周五小涨，受益于日本央行买进短期和超长期债券。市场交投清淡，对早前公布的一系列日本经济数据反应不大。

日本央行将购买1,700亿日圆(16.6亿美元)到期期限超过10年的日本公债，以及5,000亿日圆(49亿美元)一到五年期的公债。

指标10年期公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.620%。10年期公债期货合约 上涨0.08点，至144.79。

日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.3%，符合市场预估且与此前两个月持平；2月失业率降至3.6%，为逾六年来最低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.190% -0.5 0.195%

10年期公债 0.620% -0.5 0.625%

20年期公债 1.490% -0.5 1.495%

30年期公债 1.690% -1.0 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.79 +0.08 144.71

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 高琦)
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