日本债市：公债价格因日本央行买进而小涨，市场对经济数据反应平平

路透东京3月28日 - 日本公债价格周五小涨，受益于日本央行买进短期和超长期债券。市场交投清淡，对早前公布的一系列日本经济数据反应不大。

日本央行将购买1,700亿日圆(16.6亿美元)到期期限超过10年的日本公债，以及5,000亿日圆(49亿美元)一到五年期的公债。