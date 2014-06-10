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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 10:54 BJT

日本债市：大多略下跌，九年期以上券种收益率上扬

在6月20日大规模季度赎回之前，还没有买入足够日债的部分日本国内金融机构，周二料购买超长日债。

日本公债市场人士表示，现货交易局限在交易员之间。

10年期日债期货 早盘在145.42-145.51交投，该合约周三将到期。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.175%

10年期公债 0.000% +0.0 0.595%

20年期公债 1.450% +0.5 1.445%

30年期公债 1.715% +1.0 1.705%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.49 +0.02 145.47

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 蔡美珍/孙茉莉)
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