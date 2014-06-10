日本债市：大多略下跌，九年期以上券种收益率上扬

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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在6月20日大规模季度赎回之前，还没有买入足够日债的部分日本国内金融机构，周二料购买超长日债。
日本公债市场人士表示，现货交易局限在交易员之间。
10年期日债期货 早盘在145.42-145.51交投，该合约周三将到期。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.000% +0.0 0.175%
10年期公债 0.000% +0.0 0.595%
20年期公债 1.450% +0.5 1.445%
30年期公债 1.715% +1.0 1.705%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.49 +0.02 145.47
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 蔡美珍/孙茉莉)
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