日本债市：公债价格下滑，受美债收益率上涨打压

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
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五年期公债 0.180% +0.5 0.175%
10年期公债 0.600% +1.0 0.590%
20年期公债 1.450% +1.0 1.440%
30年期公债 1.710% +0.5 1.705%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.22 -0.01 145.23
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/许娜；审校 王兴亚)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。