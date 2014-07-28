版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 11:12 BJT

日本债市：公债价格追随美债走势小涨，投资者吸纳较长期公债

30年期公债收益率 下滑1.0个基点，至1.645%。

一名市场人士称，上周的20年期公债标售结果是投资者青睐超长期公债的最新迹象，此次标债不仅吸引了养老金和寿险公司的兴趣，还获得部分区域性银行的青睐。

市场人士预计，公债收益率本周仍将面临下行压力，因日本央行预计将在周三进行购债操作，而且养老金料在周四进行月底购债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% +0.5 0.065%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.520% -0.5 0.525%

20年期公债 0.000% +0.0 1.380%

30年期公债 1.645% -1.0 1.655%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.00 +0.09 145.91

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 张若琪/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐