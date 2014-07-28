日本债市：公债价格追随美债走势小涨，投资者吸纳较长期公债

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
30年期公债收益率 下滑1.0个基点，至1.645%。
一名市场人士称，上周的20年期公债标售结果是投资者青睐超长期公债的最新迹象，此次标债不仅吸引了养老金和寿险公司的兴趣，还获得部分区域性银行的青睐。
市场人士预计，公债收益率本周仍将面临下行压力，因日本央行预计将在周三进行购债操作，而且养老金料在周四进行月底购债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +0.5 0.065%
五年期公债 0.000% +0.0 0.145%
10年期公债 0.520% -0.5 0.525%
20年期公债 0.000% +0.0 1.380%
30年期公债 1.645% -1.0 1.655%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.00 +0.09 145.91
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 张若琪/艾茂林)
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