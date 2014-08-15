日本债市：日债收益率追随其他债市走低，10年券收益率触16个月低位

路透东京8月15日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周五触及16个月低位，跟随德国和美国等其它国家公债收益率下滑之势。

对首相安倍晋三所祭经济举措可持续性的担忧，亦扶助小幅压低日本公债收益率。

“海外投资者似乎正买进日本公债，因第二季国内生产总值(GDP)下滑引发‘安倍经济学’失效的猜测，”一家日系银行的交易员称。

日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出，让人担心经济即使有反弹，恐怕也难以持续稳健复苏。

日本10年期公债收益率 持平于0.500%，此前触及2013年4月以来最低0.495%。

美国公债收益率周四走低，因30年期公债标售需求强劲，以及令人失望的欧元区数据推动10年期德债收益率跌至纪录低位，导致美国公债的吸引力增强。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.065%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.500% +0.0 0.500%

20年期公债 1.360% +0.0 1.360%

30年期公债 1.665% +0.5 1.660%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.16 -0.01 146.17

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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