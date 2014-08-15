日本债市：日债收益率追随其他债市走低，10年券收益率触16个月低位

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透东京8月15日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周五触及16个月低位，跟随德国和美国等其它国家公债收益率下滑之势。
对首相安倍晋三所祭经济举措可持续性的担忧，亦扶助小幅压低日本公债收益率。
“海外投资者似乎正买进日本公债，因第二季国内生产总值(GDP)下滑引发‘安倍经济学’失效的猜测，”一家日系银行的交易员称。
日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出，让人担心经济即使有反弹，恐怕也难以持续稳健复苏。
日本10年期公债收益率 持平于0.500%，此前触及2013年4月以来最低0.495%。
美国公债收益率周四走低，因30年期公债标售需求强劲，以及令人失望的欧元区数据推动10年期德债收益率跌至纪录低位，导致美国公债的吸引力增强。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.065%
五年期公债 0.000% +0.0 0.145%
10年期公债 0.500% +0.0 0.500%
20年期公债 1.360% +0.0 1.360%
30年期公债 1.665% +0.5 1.660%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.16 -0.01 146.17
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 田建华)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。