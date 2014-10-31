日本债市：超长债价格因日央行意外扩大宽松而劲扬，收益率曲线趋平

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
10年期日债收益率 下降1个基点至0.455%，此前触及18个月低位0.435%。
超长债涨幅更高，30年期公债收益率 下降8个基点至九个月低位1.570%。
因此，10年/30年期公债收益率差收窄6.5个基点，至111.5基点。
“进一步宽松政策的可能性不是零，但日本央行决定购买更多公债和购买存续期更长的公债令人意外，”一日系银行的交易员说。
“但是，日本央行的购债计划能否继续起作用还需拭目以待，因市场流动性开始枯竭。”
消息人士周五表示，负责监管日本政府退休金投资基金(GPIF)的政府委员会批准了该基金的投资配比调整计划，将日股投资配比由目前的12%上调至25% 。市场对此反应淡然。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.030% +1.0 0.020%
五年期公债 0.115% +0.0 0.115%
10年期公债 0.450% -1.5 0.465%
20年期公债 1.270% -4.5 1.315%
30年期公债 1.540% -11.0 1.650%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.53 +0.00 146.53
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 龚芳/杜明霞；审校 张明钧/于春红)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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