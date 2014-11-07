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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:42 BJT

日本债市：跟随隔夜美债下滑，静候美国非农就业数据

路透东京11月7日 - 日本政府公债价格周五下滑，跟随隔夜美国公债走势，今日稍晚美国将出炉备受关注的非农就业数据。

财务省进行20年期和40年期公债的流动性供给债券发售，也令长天期券种承压。

指标10年期公债收益率(殖利率)上扬1个基点至0.475%，脱离19个月低点0.435%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.025% -0.5 0.030%

五年期公债 0.000% +0.0 0.120%

10年期公债 0.475% +1.0 0.465%

20年期公债 1.260% +1.5 1.245%

30年期公债 1.540% +2.0 1.520%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.39 -0.08 146.47

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 张荻；审校 张若琪)
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