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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 12:27 BJT

日本债市：短债价格上扬，长天期券种下跌

路透东京1月26日 - 日本政府公债周一早盘涨跌不一，盘中交投清淡，短债价格上扬，跟随美债和欧债涨势；但长天期券种下滑，因近期市场波动打压了需求。

五到十年期公债上扬，因预期日本央行周一将买入这些公债。

央行宣布将进行此次操作，预计本周还将进行两次。

此外，长债收益率（殖利率）上扬，该板块交投迟滞。上周日本央行未放松政策令人失望，加剧了市场波动，导致长债收益率大幅上涨。

　　　　 　当日涨跌 上日

　　　　 最新报价 (基点)　 收市价

　　两年期公债 0.000% 　+0.0 　 -0.020% 　　五年期公债 0.010%　-0.5 　　0.015% 　　10年期公债 0.225% 　-1.0　　 0.235% 　　20年期公债 1.080% 　+3.0 1.050% 　　30年期公债 1.350% 　+4.5 1.305% 　　10年期公债期货 <0#JGB:> 　　　148.50 　+0.10 148.40

　　注1: 公债期货涨跌为点数. 　　注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (翻译 张荻；审校 龚芳)
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