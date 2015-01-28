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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 12:59 BJT

日本债市：公债价格在FED政策决定公布前下挫，较长期公债表现较好

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +1.0 -0.010%

五年期公债 0.050% +1.5 0.035%

10年期公债 0.295% +3.5 0.260%

20年期公债 1.040% -0.5 1.045%

30年期公债 1.300% -0.5 1.305%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.89 -0.17 148.06

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 张若琪)
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