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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:13 BJT

日本债市：公债价格追随美债上涨，10年期债券标售受关注

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.050% +0.5 0.045%

10年期公债 0.270% -1.0 0.280%

20年期公债 1.020% -1.5 1.035%

30年期公债 1.255% -1.5 1.270%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.20 +0.07 148.13

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/许娜；审校 孙茉莉/张若琪)
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