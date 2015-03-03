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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 14:03 BJT

日本债市：公债价格下跌，受10年期公债标售需求不振及美债下跌拖累

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.025% +1.0 0.015%

五年期公债 0.095% +2.5 0.070%

10年期公债 0.375% +3.5 0.340%

20年期公债 1.210% +5.0 1.160%

30年期公债 1.490% +5.5 1.435%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.64 -0.23 147.87

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 王丽鑫/杜明霞/王兴亚)
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