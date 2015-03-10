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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 12:44 BJT

日本债市：10年期公债收益率触及四个月高位，标债结果欠佳损伤人气

路透东京3月10日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周二涨至四个月高位，此前“提高流动性”债券标售结果欠佳损及市场人气。

10年期公债收益率 上涨4个基点至0.465%，为2014年11月以来最高。

日本财务省周二发售剩余期限为15.5年到39年的公债。(完)

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