日本债市：10年期公债收益率触及四个月高位，标债结果欠佳损伤人气

路透东京3月10日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周二涨至四个月高位，此前“提高流动性”债券标售结果欠佳损及市场人气。

10年期公债收益率 上涨4个基点至0.465%，为2014年11月以来最高。