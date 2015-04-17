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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 13:49 BJT

日本债市：公债价格上涨，因日央行购债操作结果坚挺

日本央行周五购买7,800亿日圆(65.6亿美元)公债，其中2,400亿美元为剩余期限25年或以上的债券。购债操作是央行货币宽松举措的一部分。

欧元区最高评级公债的收益率周四降至纪录低位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% -0.5 0.005%

五年期公债 0.080% +0.0 0.080%

10年期公债 0.310% -1.5 0.325%

20年期公债 1.060% -1.0 1.070%

30年期公债 1.295% -2.0 1.315%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.95 +0.15 147.80

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞；审校 李春喜/徐文焰)
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