日本债市：公债价格几无变动，忽视央行总裁黑田东彦讲话

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
黑田东彦周日表示，日本央行预计国内通胀将在今年稍晚“逐步加快”，利率应该会逐步上升。
但许多投资者认为，通胀将守在央行2%目标之下，部分投资者预计今年稍晚将有更多宽松政策出台。
当日涨跌 上日
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两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
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10年期公债 0.305% +0.5 0.300%
20年期公债 1.050% +0.5 1.045%
30年期公债 0.000% +0.0 1.280%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.97 -0.03 148.00
注1：公债期货涨跌为点数。
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 艾茂林/张若琪)
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