版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 10:54 BJT

日本债市：公债价格几无变动，忽视央行总裁黑田东彦讲话

黑田东彦周日表示，日本央行预计国内通胀将在今年稍晚“逐步加快”，利率应该会逐步上升。

但许多投资者认为，通胀将守在央行2%目标之下，部分投资者预计今年稍晚将有更多宽松政策出台。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.075% +0.5 0.070%

10年期公债 0.305% +0.5 0.300%

20年期公债 1.050% +0.5 1.045%

30年期公债 0.000% +0.0 1.280%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.97 -0.03 148.00

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 艾茂林/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐