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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 13:39 BJT

日本债市：价格变动不大，因公债标售结果强劲帮助扳回跌幅

财务省周二发行了5,000亿日圆(42亿美元)非指标10年期和20年期公债，旨在提高市场流动性。

日本公债价格今日稍早下跌，因美国股市反弹削弱债券需求，拖累美国公债隔夜走低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.075% +0.0 0.075%

10年期公债 0.305% +0.0 0.305%

20年期公债 1.050% +0.5 1.045%

30年期公债 1.275% +0.5 1.270%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.99 +0.06 147.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/许娜；审校 张若琪/王兴亚)

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