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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 12:00 BJT

日本债市：公债收益率触及数月低位，受益于央行购债操作和美债上涨

指标10年期公债收益率 下降2个基点，至2月初以来最低0.29%。

美国公债价格隔夜走高给日本公债带来提振。美国经济数据表现疲弱，引发美国经济是否强劲到足以促使美联储今年升息的疑虑，从而支撑美国公债价格上涨。

市场担心希腊状况、及其在欧元区的未来，这也刺激了对日本和美国等国家公债的买需。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.015% -1.0 -0.005%

五年期公债 0.060% -1.0 0.070%

10年期公债 0.290% -2.0 0.310%

20年期公债 1.050% -2.0 1.070%

30年期公债 1.300% -0.5 1.305%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.17 +0.22 147.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 于春红)

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