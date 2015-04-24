日本债市：公债收益率触及数月低位，受益于央行购债操作和美债上涨

美国公债价格隔夜走高给日本公债带来提振。美国经济数据表现疲弱，引发美国经济是否强劲到足以促使美联储今年升息的疑虑，从而支撑美国公债价格上涨。

市场担心希腊状况、及其在欧元区的未来，这也刺激了对日本和美国等国家公债的买需。