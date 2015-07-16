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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 15:40 BJT

日本债市：公债价格多数上扬，五年券标售买气强劲

指标10年期公债收益率 下降1个基点至0.440%，五年期公债收益率 跌0.5个基点至0.115%。

但超长债价格略微下滑，20年期公债收益率 上升0.5个基点至1.210%，30年期公债收益率 上涨1个基点至1.455%。

10年期日债期货 价格上升0.10点至147.12。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.115% -0.5 0.120%

10年期公债 0.440% -1.0 0.450%

20年期公债 1.210% +0.5 1.205%

30年期公债 1.455% +1.0 1.445%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.12 +0.10 147.02

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 白云)

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