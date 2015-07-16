日本债市：公债价格多数上扬，五年券标售买气强劲

指标10年期公债收益率 下降1个基点至0.440%，五年期公债收益率 跌0.5个基点至0.115%。

但超长债价格略微下滑，20年期公债收益率 上升0.5个基点至1.210%，30年期公债收益率 上涨1个基点至1.455%。