日本债市：日股续涨打压日债下跌，避险情绪减弱

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
短期公债跌幅较小，得益于新两年期公债标售获得投资者热捧。周四标售的2.5万亿(兆)日圆(208.3亿美元)两年期公债投标倍数升至4.39倍，高于上次的3.84倍。
由于日本央行购债计划使得六个月期和一年期短期公债的供应吃紧，两年期公债吸引到稳固的投资者需求。
日本股市日经指数周四早盘中上扬，美国股市强劲反弹缓解了投资者对全球市场持续下挫的担忧。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.010% +0.5 0.005%
五年期公债 0.080% +1.0 0.070%
10年期公债 0.380% +1.0 0.370%
20年期公债 1.145% +1.0 1.135%
30年期公债 1.385% +0.5 1.380%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.90 -0.07 147.97
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/许娜；审校 龚芳)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价