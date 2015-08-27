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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 12:47 BJT

日本债市：日股续涨打压日债下跌，避险情绪减弱

短期公债跌幅较小，得益于新两年期公债标售获得投资者热捧。周四标售的2.5万亿(兆)日圆(208.3亿美元)两年期公债投标倍数升至4.39倍，高于上次的3.84倍。

由于日本央行购债计划使得六个月期和一年期短期公债的供应吃紧，两年期公债吸引到稳固的投资者需求。

日本股市日经指数周四早盘中上扬，美国股市强劲反弹缓解了投资者对全球市场持续下挫的担忧。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.5 0.005%

五年期公债 0.080% +1.0 0.070%

10年期公债 0.380% +1.0 0.370%

20年期公债 1.145% +1.0 1.135%

30年期公债 1.385% +0.5 1.380%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.90 -0.07 147.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/许娜；审校 龚芳)

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