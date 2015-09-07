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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 13:33 BJT

重发-日本债市：公债窄幅波动基本持平，美国就业数据未能指引利率前景

(重发以删除赘字)

路透东京9月7日 - 日本公债价格周一基本持平，此前美国公布的非农就业数据未能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时点明朗化。

指标10年期日债期货 上涨0.01点，至148.17，在0.07点的区间内波动。

现券方面，10年期公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点，报0.370%；30年期公债收益率 持平于1.375%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.070% +0.5 0.065%

10年期公债 0.365% +0.0 0.365%

20年期公债 1.115% +0.0 1.115%

30年期公债 1.370% -0.5 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.19 +0.03 148.16

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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