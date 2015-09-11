日本债市：10年券收益率跌至四个月低位，上半财年结束前料有买兴

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
五年期公债收益率 亦下跌0.5个基点，至0.055%。
外界甚至猜测日本央行可能进一步放缓政策，不过大多数市场参与者预计日本央行下周会议将维持政策不变。
10年期日债期货 上升0.05点至148.12。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.010% +0.0 0.010%
五年期公债 0.055% -0.5 0.060%
10年期公债 0.350% +0.0 0.350%
20年期公债 1.115% +0.5 1.110%
30年期公债 1.425% +2.0 1.405%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.12 +0.05 148.07
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/杜明霞；审校 蔡美珍/王洋)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM