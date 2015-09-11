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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 15:07 BJT

日本债市：10年券收益率跌至四个月低位，上半财年结束前料有买兴

五年期公债收益率 亦下跌0.5个基点，至0.055%。

外界甚至猜测日本央行可能进一步放缓政策，不过大多数市场参与者预计日本央行下周会议将维持政策不变。

10年期日债期货 上升0.05点至148.12。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.0 0.010%

五年期公债 0.055% -0.5 0.060%

10年期公债 0.350% +0.0 0.350%

20年期公债 1.115% +0.5 1.110%

30年期公债 1.425% +2.0 1.405%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.12 +0.05 148.07

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/杜明霞；审校 蔡美珍/王洋)

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