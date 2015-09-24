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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 14:02 BJT

日本债市：公债价格在迟滞交投中微涨，受全球经济疑虑支撑

但交投迟缓，因很多投资者在9月30日上半财年结束之前回避市场。

最近几周，稳定的投资者需求曾经支撑债券市场。

周四公布的一个经纪集团数据显示，外资8月净买入2.4万亿(兆)日圆日本债券，规模创今年第二高。

包括日本大型银行在内的城市银行亦净买入8,380亿日圆债券，创一年半来最大购买规模。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +0.5 0.010%

五年期公债 0.060% +0.5 0.055%

10年期公债 0.000% +0.0 0.330%

20年期公债 1.100% -1.0 1.110%

30年期公债 0.000% +0.0 1.370%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.33 +0.07 148.26

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/杜明霞；审校 王兴亚/戴素萍)

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