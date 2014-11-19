《独家新闻》日本或将30/40年期公债发行规模提高2万亿日圆--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
30年期日债收益率 报1.445%，远低于该国的通胀水平。日本9月核心CPI涨幅为3.0%，如果剔除上调消费税的影响约为2.0%。
自日本央行10月31日意外放宽政策，扩大买入30和40年期日债后，这些债券的收益率大幅下降。
在财务省做出提高发行规模的打算之前，首相安倍晋三周二宣布，将消费税上调推迟18个月，以支撑经济。
此举可能令人担忧日本能否恢复公共财政健康，尽管安倍晋三承诺将坚持到2020年实现预算平衡的目标(不包括债券相关收入和费用)。(完)
(编译 白云/洪曦/李春喜 审校 郑茵/张涛)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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