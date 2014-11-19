《独家新闻》日本或将30/40年期公债发行规模提高2万亿日圆--消息

30年期日债收益率 报1.445%，远低于该国的通胀水平。日本9月核心CPI涨幅为3.0%，如果剔除上调消费税的影响约为2.0%。

自日本央行10月31日意外放宽政策，扩大买入30和40年期日债后，这些债券的收益率大幅下降。

在财务省做出提高发行规模的打算之前，首相安倍晋三周二宣布，将消费税上调推迟18个月，以支撑经济。

此举可能令人担忧日本能否恢复公共财政健康，尽管安倍晋三承诺将坚持到2020年实现预算平衡的目标(不包括债券相关收入和费用)。(完)