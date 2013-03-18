路透调查: 日本公债多空动向指标升至10个月高位

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透东京3月18日 - 周一公布的最新路透调查显示,评估日本公债市场人气的每周指标升至约10个月来最高水准，受塞浦路斯消息和市场冀望日本将实行更多货币宽松举措扶助。
日本公债多空动向指标 升至正33，前次调查则为负3。这是该指标自去年5月中旬触及正36以来的最高读值。
“市场上将不会有卖家，因日本料将实行大规模货币宽松，塞浦路斯消息后有关欧洲的忧虑引发避险举动，以及月底之前不会有公债标售，”一经纪商的交易员说。
欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助；这一条件与上次的救助方案内容大相径庭。周六上午宣布的这一决定令塞浦路斯民众震惊不已，并引发储户蜂拥至提款机取现，令多数提款机在数小时内被取空。电子转账业务中止。
黑田东彦本周将接替白川方明担任日本央行总裁。市场预期黑田东彦将带领日本央行购买更多以及更长期日债，这提振日本公债。
指标10年期公债收益率(殖利率) 上周下跌2个基点，至0.630%，距离本月稍早触及的10年低点0.585%不远。该收益率周一早盘再跌2.0个基点。
这项线上调查访问大型机构的97位日债市场人士，27人回覆，回覆率为28%。其中有13个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户。
最新调查是由日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间所做。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉