路透调查: 日本公债多空动向指标升至10个月高位

路透东京3月18日 - 周一公布的最新路透调查显示,评估日本公债市场人气的每周指标升至约10个月来最高水准，受塞浦路斯消息和市场冀望日本将实行更多货币宽松举措扶助。

日本公债多空动向指标 升至正33，前次调查则为负3。这是该指标自去年5月中旬触及正36以来的最高读值。

“市场上将不会有卖家，因日本料将实行大规模货币宽松，塞浦路斯消息后有关欧洲的忧虑引发避险举动，以及月底之前不会有公债标售，”一经纪商的交易员说。

欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助；这一条件与上次的救助方案内容大相径庭。周六上午宣布的这一决定令塞浦路斯民众震惊不已，并引发储户蜂拥至提款机取现，令多数提款机在数小时内被取空。电子转账业务中止。

黑田东彦本周将接替白川方明担任日本央行总裁。市场预期黑田东彦将带领日本央行购买更多以及更长期日债，这提振日本公债。

指标10年期公债收益率(殖利率) 上周下跌2个基点，至0.630%，距离本月稍早触及的10年低点0.585%不远。该收益率周一早盘再跌2.0个基点。

这项线上调查访问大型机构的97位日债市场人士，27人回覆，回覆率为28%。其中有13个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户。

最新调查是由日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间所做。(完)