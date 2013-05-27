路透调查: 日本公债多空动向指标大幅改善，月末买盘有望改善供求局面

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透东京5月27日 - 周一公布的最新路透调查显示，波动较大的日本公债市场人气已有大幅改善，月末买债有望促成更有利的供求局面。
调查中，日本公债多空动向指标 跳升至正30，前次调查为正4。该指标通过看多投资者减去看空投资者计算而来。
自从日本央行在4月4日公布激进的货币政策调整以来，日债交易便剧烈震荡。10年期公债 收益率上周四最高涨至1%，为逾一年来最高。
日本央行已承诺将在两年内把持债规模扩大一倍，以帮助日本政府达到2%的通胀目标。
约54.2%受访者预期长债收益率将横盘整理，高于上周调查的48%。
约37.5%受访者预期长债收益率将下滑，高于上次调查的28%；仅有8.3%受访者预期收益率将上升，较上次调查的24%有大幅下降。
预估中值显示，指标10年券收益率 本周末时料为0.810%，较上周预估值0.800%高出1个基点，但比周五收盘的0.840%低3个基点。
该收益率周一下跌2个基点至0.820%。
最新线上调查访问了大型机构的89位日债市场人士，24人回覆，回覆率为27%。其中有14个回覆是来自银行、退休金和投资基金以及保险公司等中长期投资大户。
该调查是在日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间进行。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。