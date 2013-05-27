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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 09:47 BJT

路透调查: 日本公债多空动向指标大幅改善，月末买盘有望改善供求局面

路透东京5月27日 - 周一公布的最新路透调查显示，波动较大的日本公债市场人气已有大幅改善，月末买债有望促成更有利的供求局面。

调查中，日本公债多空动向指标 跳升至正30，前次调查为正4。该指标通过看多投资者减去看空投资者计算而来。

自从日本央行在4月4日公布激进的货币政策调整以来，日债交易便剧烈震荡。10年期公债 收益率上周四最高涨至1%，为逾一年来最高。

日本央行已承诺将在两年内把持债规模扩大一倍，以帮助日本政府达到2%的通胀目标。

约54.2%受访者预期长债收益率将横盘整理，高于上周调查的48%。

约37.5%受访者预期长债收益率将下滑，高于上次调查的28%；仅有8.3%受访者预期收益率将上升，较上次调查的24%有大幅下降。

预估中值显示，指标10年券收益率 本周末时料为0.810%，较上周预估值0.800%高出1个基点，但比周五收盘的0.840%低3个基点。

该收益率周一下跌2个基点至0.820%。

最新线上调查访问了大型机构的89位日债市场人士，24人回覆，回覆率为27%。其中有14个回覆是来自银行、退休金和投资基金以及保险公司等中长期投资大户。

该调查是在日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间进行。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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