路透调查: 日本公债多空动向指标小幅降至负29

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透东京1月21日 - 路透周一公布每周调查报告显示,评估日本公债市场人气的指标因日圆走软而略微恶化,但仍受到日本央行出台更多宽松举措预期的支撑.
日本公债多空动向指标 从前次调查的负23降至负29,但仍远高于再之前调查时的负54.当周读值为7月2日当周以来最低.
对本周结束时10年期日本公债 收益率(殖利率)的预估中值 为0.770%,低于上周预估的0.820%,较上周五收盘水准0.750%高出2个基点.
10年期公债周一至今尚未有交易,交投可能淡静,因日本央行召开为期两天的政策会议,投资者等待周二的会议结果.指标10年期日债期货 上升0.11点至144.36.
此次调查中,47.1%的受访者预计日债收益率本周将上升,上次调查做出这种预期的受访者比例为40.0%.
预期收益率将横向整理的受访者比例从42.9%降至35.3%,预期收益率下跌的受访者比例为17.6%,略高于上次调查的17.1%.
这次线上调查访问了97位来自大型机构的日债市场参与者,有34人给出了回复,回复率为35.1%,其中有17个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.
此次调查在上周五至当地时间周一上午8点(周日2300GMT)期间进行.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张荻)
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编