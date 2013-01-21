路透调查: 日本公债多空动向指标小幅降至负29

路透东京1月21日 - 路透周一公布每周调查报告显示,评估日本公债市场人气的指标因日圆走软而略微恶化,但仍受到日本央行出台更多宽松举措预期的支撑.

日本公债多空动向指标 从前次调查的负23降至负29,但仍远高于再之前调查时的负54.当周读值为7月2日当周以来最低.

对本周结束时10年期日本公债 收益率(殖利率)的预估中值 为0.770%,低于上周预估的0.820%,较上周五收盘水准0.750%高出2个基点.

10年期公债周一至今尚未有交易,交投可能淡静,因日本央行召开为期两天的政策会议,投资者等待周二的会议结果.指标10年期日债期货 上升0.11点至144.36.

此次调查中,47.1%的受访者预计日债收益率本周将上升,上次调查做出这种预期的受访者比例为40.0%.

预期收益率将横向整理的受访者比例从42.9%降至35.3%,预期收益率下跌的受访者比例为17.6%,略高于上次调查的17.1%.

这次线上调查访问了97位来自大型机构的日债市场参与者,有34人给出了回复,回复率为35.1%,其中有17个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.

此次调查在上周五至当地时间周一上午8点(周日2300GMT)期间进行.(完)