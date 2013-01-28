路透调查: 日本公债多空动向指标连续第四周呈现负值

路透东京1月28日 - 周一公布的最新路透调查显示,在日圆走贬及股市上涨之下,评估日本公债市场人气的每周指标有所改善,但仍连续第四周稳稳位于负值水准.

日本公债多空动向指标 为负17,较前次调查的负29有所改善.

对本周结束时指标10年期日本公债收益率(殖利率) 的预估中值为0.730%,低于前次调查预估的0.770%,但高于上周五收盘水准0.720%,这也是12月14日以来最低位.

调查显示,38.9%受访者预期日债收益率将走高,比例低于上周调查的47.1%.预期收益率将区间波动的比例增至38.9%,上周为35.3%.预期收益率将下跌的比例为22.2%,高于上周的17.6%.

10年期日债收益率 周一上扬1.5个基点,至0.735%,指标10年期日债期货 下跌0.21点,至144.34.

周一盘初,美元兑日圆 触及两年半新高91.26日圆.日经指数 开高,触及11,000上方的32个月高位.

数据显示,欧洲银行业者偿还央行紧急贷款规模大于预期后,美国公债收益率周五升至三周高位,加剧日债收益率上涨压力.但日本央行的货币政策仍为日债提供支撑.

一些受访者也预期,日本公债供需状况将支撑债市,因日本财政年度即将在3月底结束.

这项线上调查访问大型机构的96位日债市场人士,36人回覆,回覆为37.5%.其中有15个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.