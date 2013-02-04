修正-路透调查: 日本公债多空动向指标急剧恶化,连续第五周处于负值区域

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(更正:删除内文第三段中多余的"上周")
路透东京2月4日 - 周一公布的最新路透调查显示,因全球投资者对风险资产偏好上升削弱了对债券的需求,评估日本公债市场人气的每周指标急剧恶化,连续第五周位于负值水准.
日本公债多空动向指标 为负43,较前次调查的负17急剧下降.
调查显示,超过一半,即53.3%的受访者预期日债收益率本周将走高,比例高于前一周调查的38.9%.预期收益率将区间波动的比例从38.9%降至36.7%.预期收益率将下跌的比例为仅10.0%,低于前一周的22.2%.
对本周结束时指标10年期日本公债收益率(殖利率) 的预估中值为0.780%,高于前次调查预估的0.730%,亦较上周五收盘水准0.770%高1个基点.
10年期日债收益率 周一上扬2.5个基点,至0.795%,指标10年期日债期货 下跌0.28点,至143.78.
日圆走软而日股走强持续令日本公债价格承压.周一盘初,受美股升至5年高点推动,日经指数 上涨并触及33个月高位.此前公布的强劲数据显示,美国1月非农业就业岗位增加且制造业活动回升,表明美国经济正在复苏之中.美元兑日圆周五 触及两年半新高92.97日圆.
供应担忧亦可能推动日债收益率本周上升.周二日本财务省将标售2.4万亿(兆)日圆(合259亿美元)10年期公债.
但日本央行的货币政策料将继续支撑日债,尤其是短期和中期公债.日本央行上个月将通胀目标倍增至2%,并做出从2014年开始无限量购买资产的承诺.
这项线上调查访问大型机构的95位日债市场人士,30人回覆,回覆率为31.6%.其中有14个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.
最新调查是由日本时间周五至周一上午8点(周日2300GMT).(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。