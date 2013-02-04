修正-路透调查: 日本公债多空动向指标急剧恶化,连续第五周处于负值区域

(更正:删除内文第三段中多余的"上周")

路透东京2月4日 - 周一公布的最新路透调查显示,因全球投资者对风险资产偏好上升削弱了对债券的需求,评估日本公债市场人气的每周指标急剧恶化,连续第五周位于负值水准.

日本公债多空动向指标 为负43,较前次调查的负17急剧下降.

调查显示,超过一半,即53.3%的受访者预期日债收益率本周将走高,比例高于前一周调查的38.9%.预期收益率将区间波动的比例从38.9%降至36.7%.预期收益率将下跌的比例为仅10.0%,低于前一周的22.2%.

对本周结束时指标10年期日本公债收益率(殖利率) 的预估中值为0.780%,高于前次调查预估的0.730%,亦较上周五收盘水准0.770%高1个基点.

10年期日债收益率 周一上扬2.5个基点,至0.795%,指标10年期日债期货 下跌0.28点,至143.78.

日圆走软而日股走强持续令日本公债价格承压.周一盘初,受美股升至5年高点推动,日经指数 上涨并触及33个月高位.此前公布的强劲数据显示,美国1月非农业就业岗位增加且制造业活动回升,表明美国经济正在复苏之中.美元兑日圆周五 触及两年半新高92.97日圆.

供应担忧亦可能推动日债收益率本周上升.周二日本财务省将标售2.4万亿(兆)日圆(合259亿美元)10年期公债.

但日本央行的货币政策料将继续支撑日债,尤其是短期和中期公债.日本央行上个月将通胀目标倍增至2%,并做出从2014年开始无限量购买资产的承诺.

这项线上调查访问大型机构的95位日债市场人士,30人回覆,回覆率为31.6%.其中有14个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.