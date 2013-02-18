路透调查: 日本公债多空动向指标持稳,连续第七周处于负值区域

路透东京2月18日 - 周一公布的最新路透调查显示,评估日本公债市场人气的每周指标持稳,但连续第七周持于负值区域.

日本公债多空动向指标 为负10,较前次调查的负9变化不大.

对本周末指标10年期公债收益率(殖利率)的预测中值为0.750%,与前次调查预测相同,较上周五收盘时的0.745%仅小幅上涨.

半数受访者预期长期公债收益率本周将横盘整理,比例低于前次的57.1%.

约30%的受访者预计收益率上升,高于前次的25.7%.20%的受访者预计收益率下跌,略高于前次的17.1%.

近几个月对日本央行购买更多债券的预期支撑债市.上周日本央行维持货币政策不变,上调对经济的评估,因日圆近期贬值以及全球需求出现复苏迹象,令该国经济压力有所缓解.

指标10年期公债收益率 周一上涨1个基点,报0.755%,10年期公债期货 下滑0.08点,报144.15.

这项线上调查访问大型机构的96位日债市场人士,30人回复,回复率为31.3%.其中有13个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.