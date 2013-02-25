路透调查: 日本公债多空动向指标转为正值,为八周来首见

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透东京2月25日 - 周一公布的最新路透调查显示,评估日本公债市场人气的每周指标转为正值,为八周来首见,因市场冀望日本央行会进一步放宽政策,且本周将出现月末买盘.
日本公债多空动向指标 升至正6,前次调查则为负10.
对本周末指标10年期公债收益率(殖利率) 的预测中值为0.725%,持平上周五收盘水准.
约35.5%的受访者预计长期公债收益率将下跌,高于前次调查的20.0%;有29.0%的受访者预估收益率将上扬,略低于前次调查的30%.
在上周的调查当中,有半数受访者预计长债收益率将横盘整理,该比例在本周的调查则降至35.5%.
近几个月来,对日本央行购买更多债券的预期支撑债市.这类预期持续升温,因日央行总裁白川方明任期即将届满,预料其继任者更有可能采取激烈的措施抗击通缩.
消息人士周一对路透表示,日本政府或将提名倡导积极放宽货币政策的黑田东彦出任央行总裁.
指标10年期公债收益率 周一下跌2.5个基点,报0.700%,为12月12日以来最低位;10年期公债期货 涨0.17点,报144.67,此前曾触及逾两个月高位144.72.
预计在2月最后一周将出现买盘,亦支撑债市人气.
这项线上调查访问大型机构的97位日债市场人士,31人回覆,回覆率为32%.其中有15个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户.
最新调查是由日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间所做.(完)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选