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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 09:00 BJT

日本债市: 五年券收益率触及0.115%的纪录低位,受意大利选举不确定性影响

路透东京2月26日 - 五年期日本公债收益率(殖利率) 周二触及0.115%的纪录低点,因意大利选情胶着,引发对欧元区债务危机重燃的担心.

对日本央行出台更多激进宽松举措的预期升温,也帮助压低收益率.五年期收益率下跌0.5个基点至0.115%,跌破周一所及的前次低点0.120%.

10年期日债收益率 下滑2个基点至0.685%,为去年12月6日以来最低.10年期日债期货价格 则上涨19个跳动点,报144.86.(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
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