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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 13:56 BJT

日本债市：30年债收益率跌至两年半低位，因冀望日央行将购买长债

路透东京3月4日 - 日本30年期公债收益率(殖利率) 周一挫跌6.0个基点，至两年半低位1.705%,因市场预期日本央行可能买进更多30年期债券，以扩大宽松政策的力道。

在本月底年度结算前，日本投资人敲进长期公债；先前市场担忧首相安倍的宽松货币政策可能引发未来出现通胀，因而减持长债。(完) (编译 龚芳; 审校 艾茂林)
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