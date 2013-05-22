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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 12:00 BJT

日本债市：公债转跌，因日本央行未祭出遏制债市跌势之举

路透东京5月22日 - 日本公债价格周三回吐稍早涨幅并转跌，因日本央行并未出台任何举措来遏制债市过去一个半月的跌势。

10年期日本公债期货 低见141.60，较上日收市价跌0.29点。10年期日本公债收益率(殖利率) 高见0.900%，逼近一周前所及一年高位0.920%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 张涛)
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