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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 08:11 BJT

日本债市：10年债收益率跌至一年半低点，低迷美国数据加剧经济担忧

路透东京10月16日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 周四跌至一年半低点0.475%，因美国经济数据令人失望，加剧了对全球经济放缓的担忧。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 张涛)
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