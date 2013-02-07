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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 12:47 BJT

日本债市: 五年期公债收益率跌至纪录低点,受央行降息预期影响

路透东京2月7日 - 日本五年期公债收益率(殖利率) 周四盘中跌至0.135%的纪录低点,因投资者预计日本央行总裁白川方明下个月离职后,央行将下调利率.(完)
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