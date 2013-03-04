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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 11:50 BJT

日本债市：指标公债期货触及历史高位，受日本央行宽松预期带动

路透东京3月4日 - 指标日本公债期货 价格周一触及历史高位145.29，因市场预计日本央行在新任总裁的领导下将加强买进长期公债，来增强宽松政策的力道。

日本央行总裁提名人选黑田东彦周一在国会听证会上表示，当前央行资产购买计划的规模及类型还不够，暗示若黑田东彦接任后，日本央行可能购买更多长期公债(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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