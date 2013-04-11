更新版-路透调查：日央行新政令分析师上修股指预估，美元/日圆上看102

对19位分析师的调查显示，今年底日圆兑美元料将跌至102日圆，创下2008年10月以来最低水准，较周四水准低2%。周三日圆兑美元触及近四年低点99.88日圆。

“在新总裁黑田东彦领导下，日本央行推出远较预期更为积极的货币宽松政策，料将对日本国内和国际投资金流产生重大影响，”野村证券首席外汇策略师Yunosuke Ikeda称。

“我们的新目标是在2013年6月底日圆兑美元报100日圆，2013年底和2014年底分别报102日圆和106日圆。第二季随着资产配置达到高位，我们认为有可能升向105日圆。”

瑞银周三将2013年底前美元兑日圆汇率预估值从100日圆修正至110日圆。

日本央行计划大举买入公债，在债市掀起滔天巨浪。日本央行计划每月买入7.5万亿日圆公债。

日本10年期公债收益率 周五在日央行宣布新政后触及纪录低位0.315%，然而周四上午已升至0.620%。

路透调查15位分析师的预估中值显示，2013年底前10年期公债收益率料为0.60%，低于去年底时的0.795%。分析师预估范围介于0.10%至0.90%。

三井生命保险的投资计划部主管Sei Sugimoto周三称，随着日本央行施行大规模的货币扩张政策，三井生命保险计划降低购买长期日本公债的速度，不过公司打算延长投资组合的存续期。 (完)