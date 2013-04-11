更新版-路透调查：日央行新政令分析师上修股指预估，美元/日圆上看102

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
对19位分析师的调查显示，今年底日圆兑美元料将跌至102日圆，创下2008年10月以来最低水准，较周四水准低2%。周三日圆兑美元触及近四年低点99.88日圆。
“在新总裁黑田东彦领导下，日本央行推出远较预期更为积极的货币宽松政策，料将对日本国内和国际投资金流产生重大影响，”野村证券首席外汇策略师Yunosuke Ikeda称。
“我们的新目标是在2013年6月底日圆兑美元报100日圆，2013年底和2014年底分别报102日圆和106日圆。第二季随着资产配置达到高位，我们认为有可能升向105日圆。”
瑞银周三将2013年底前美元兑日圆汇率预估值从100日圆修正至110日圆。
日本央行计划大举买入公债，在债市掀起滔天巨浪。日本央行计划每月买入7.5万亿日圆公债。
日本10年期公债收益率 周五在日央行宣布新政后触及纪录低位0.315%，然而周四上午已升至0.620%。
路透调查15位分析师的预估中值显示，2013年底前10年期公债收益率料为0.60%，低于去年底时的0.795%。分析师预估范围介于0.10%至0.90%。
三井生命保险的投资计划部主管Sei Sugimoto周三称，随着日本央行施行大规模的货币扩张政策，三井生命保险计划降低购买长期日本公债的速度，不过公司打算延长投资组合的存续期。 (完)
(编译 洪曦/许娜/于春红; 审校 张明钧)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30