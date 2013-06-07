日本股市：收跌但未陷入熊市，投资者寄望养老金增持日股

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京6月7日 - 日本股市日经指数周五一度跌入熊市水准，但终场摆脱该区域，因市场寄望日本公共养老基金将增持日股。
日经指数 收跌0.2%至12,877.53。
日经一度低见12,548.20点，较5月23日所及的多年高点下跌21.3%，但稍晚由反弹至13,106.20点，因政府释出将就公共养老基金进行报告的消息。
日本的政府养老基金(GPIF)在盘后宣布，将把日股的配置由11%提高至12%。该基金为全球最大的公共养老基金，有超过1万亿(兆)美元的资产.
东证股价指数 收跌1.3%至1,056.95。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。