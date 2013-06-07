日本股市：收跌但未陷入熊市，投资者寄望养老金增持日股

日经一度低见12,548.20点，较5月23日所及的多年高点下跌21.3%，但稍晚由反弹至13,106.20点，因政府释出将就公共养老基金进行报告的消息。

日本的政府养老基金(GPIF)在盘后宣布，将把日股的配置由11%提高至12%。该基金为全球最大的公共养老基金，有超过1万亿(兆)美元的资产.