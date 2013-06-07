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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 14:42 BJT

日本股市：收跌但未陷入熊市，投资者寄望养老金增持日股

路透东京6月7日 - 日本股市日经指数周五一度跌入熊市水准，但终场摆脱该区域，因市场寄望日本公共养老基金将增持日股。

日经指数 收跌0.2%至12,877.53。

日经一度低见12,548.20点，较5月23日所及的多年高点下跌21.3%，但稍晚由反弹至13,106.20点，因政府释出将就公共养老基金进行报告的消息。

日本的政府养老基金(GPIF)在盘后宣布，将把日股的配置由11%提高至12%。该基金为全球最大的公共养老基金，有超过1万亿(兆)美元的资产.

东证股价指数 收跌1.3%至1,056.95。(完)
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