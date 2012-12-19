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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 14:20 BJT

日本股市: 日经指数逾八个月来首次收在万点上方,受宽松预期提振

有迹象显示美国在"财政悬崖"问题上的谈判出现进展,亦提振市场人气.
    
    日经指数 收高237.39点,报10,160.40点,成交量巨大.日本央行周四将结束为期两天的政策会议.
    
    东京股价指数 亦大涨2.8%,报839.34点,成交量创2011年3月来最高.(完)

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