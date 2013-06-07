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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 08:19 BJT

日本股市：盘初下跌，且步入熊市区域

路透东京6月7日 - 日本股市日经指数周五盘初跌1.7%，步入熊市区域，目前已较上月所及五年半高位累计挫跌20%。

日经指数 周五盘初跌至12,691.33点，此前由于市场担心美国非农就业报告可能将令人失望，推升了日圆兑美元。

东证股价指数 跌1.6%至1,053.34点。(完)
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