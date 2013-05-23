日本股市：日经股指期货盘后跌破14,000点，预示明日股市继续走低

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透东京5月23日 - 日本日经股指期货 周四在盘后交易中短暂跌破14,000点，预示日股市场明日可能进一步走低。周四日经指数暴跌7.3%。
该股指期货最新下跌2.8%报14,180点，日经指数今日收盘报在14,483.98点。
日经指数周四狂泻1,143.28点，为2000年4月17日以来最大点数跌幅。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。