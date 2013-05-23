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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 17:05 BJT

日本股市：日经股指期货盘后跌破14,000点，预示明日股市继续走低

路透东京5月23日 - 日本日经股指期货 周四在盘后交易中短暂跌破14,000点，预示日股市场明日可能进一步走低。周四日经指数暴跌7.3%。

该股指期货最新下跌2.8%报14,180点，日经指数今日收盘报在14,483.98点。

日经指数周四狂泻1,143.28点，为2000年4月17日以来最大点数跌幅。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)

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