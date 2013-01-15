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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 08:14 BJT

日本股市: 日经指数盘初涨1.2%至32个月高位,日圆疲弱提振出口股

路透东京1月15日 - 日股日经指数周二盘初涨1.2%至32个月高位,因日圆持续疲弱提振出口股需求.

日经指数 涨126.51点报10,928.08点,东证股价指数 涨1.2%报909.05点.(完)

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